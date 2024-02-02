В Днепре заметили редкую хищную птицу (ФОТО)

Фото он опубликовал в соцсети.
Это пустельга – редкий хищник, который помогает бороться с вредителями!
В Днепре обитают не только волшебные синички и миниатюрные корольки, но и хищные птицы. Среди них — пустельга. Птица помогает бороться с вредителями! Днепр, декабрь 2023 год, — подписал Юрий фото.
Своё название птица получила от способа охоты на открытых пространствах (пастбищах), первоначально звучало примерно как «пастельга» и имело значение «высматривающая».
Отметим, что некоторые виды этих птиц внесены в Красную Книгу Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области ястреб, поймав добычу, попался другому охотнику (ФОТО).
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