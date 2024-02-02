На 8 и более часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

С 09:00 до 17:00 по адресам:

Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Сегодня, 2 февраля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

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