На 8 и более часов: где сегодня в Днепре будут выключать свет (АДРЕСА)

Причина – Центральная энергетическая компания будет проводить ремонтные работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
С 09:00 до 17:00 по адресам:
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