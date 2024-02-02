Россияне атаковали БпЛА критическую инфраструктуру Днепропетровщины: без света – тысячи абонентов, больницы, две шахты

Ночью они атаковали Криворожский район беспилотниками. Три «шахеда» сбили защитники из ПвК “Схід”. Но есть и «прилет» БПЛА по критической инфраструктуре Кривого Рога.
Об этом сообщили Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, и Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.
По словам Вилкула, в результате вражеской атаки без электричества остались около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в частности часть больниц, детских садиков и школ, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.
Для устранения последствий оперативно были задействованы все службы города. Котельные КП «Теплосеть» и больницы были оперативно переведены на работу от генераторов. По состоянию на 07:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тыс. абонентов, все больницы – с электроэнергией. Возобновил работу троллейбус и городской трамвай. Скоростной пока не работает. Котельная «Теплоцентрали» №2 также обесточена, – отметил Вилкул.
Кроме того, обесточены две шахты – под землей было заблокировано 113 шахтеров. На данный момент в одной шахте осталось еще 19 человек.
Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются.
Также агрессор бил из артиллерии по Марганцу и Мировской громаде. Люди не пострадали.
По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Покровскую сельскую громаду пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения и перелом. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Обновлено: в Кривом Роге из-за ночной атаки выбиты окна в двух школах и нескольких многоэтажках.
Штаб развернут по адресу: ул. Днепропетровское шоссе, 36. Там можно получить все необходимые материалы – ОСБ, пленка и т.п., а также написать заявление на получение материальной помощи от города, – уточнил Вилкул.
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