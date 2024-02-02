Жители Днепра устроили самосуд над мужчиной, который ударил и ограбил девушку

В Днепре жители устроили самосуд над мужчиной, который ударил и ограбил девушку: злоумышленника привязали скотчем к столбу и вызвали полицию.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Из видео, которое опубликовали в сети, становится понятно, что мужчина ударил девушку и забрал у нее телефон, планшет и деньги. Украденные гаджеты он отнес в ломбард.
На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого инцидента. Журналисту dnepr.info сообщили, что мужчину задержали.
Подробности будут позже.
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