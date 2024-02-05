В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

В соцсетях появилось забавное видео с белочкой, которая пытается забрать себе украинский флаг, развевающийся на флагштоке во дворе гимназии №135 на Левобережном-3.
На несколькоминутном видео можно увидеть, как упорное животное хочет то разровнять, то сорвать флаг.
Флаг должен развеваться! Патриотическая Белочка живет во дворе школы, отмечают в сообществе учебного заведения на Facebook.
Автор видео предположила, что белочка хотела разровнять флаг, который закрутило вокруг флагштока из-за ветра. В комментариях животное прозвали «завхозом», из-за хозяйственности и настойчивости.
Что любопытно, белочка не сдалась и вернулась к флагу на следующий день.
Нам пишут. Белка в 135-й гимназии хотела украсить свое гнездышко флагом, — отметили в Facebook-сообществе «Наш Левобережный-3».
На несколькоминутном видео видно, как животное скручивает ткань маленькими лапками и потом изо всех сил тянет на себя, пытаясь сорвать флаг с палки. Несмотря на все усилия, белочке так и не удалось осуществить задуманное.
Флаг остался на месте.
Похоже животное живет где-то рядом со школой, поэтому днепряне предложили оставить для белочки какую-нибудь тряпку, чтобы она смогла ее забрать к себе в гнездо и не трогала государственный флаг.
Напомним, в центре Днепра снова заметили черно-бурую лису.
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