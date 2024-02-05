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  • В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

Сегодня 12:43
просмотров

Белочка хотела то ли своровать, то ли разровнять флаг на территории школы в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

В соцсетях появилось забавное видео с белочкой, которая пытается забрать себе украинский флаг, развевающийся на флагштоке во дворе гимназии №135 на Левобережном-3.

На несколькоминутном видео можно увидеть, как упорное животное хочет то разровнять, то сорвать флаг.

Флаг должен развеваться! Патриотическая Белочка живет во дворе школы, отмечают в сообществе учебного заведения на Facebook.

Автор видео предположила, что белочка хотела разровнять флаг, который закрутило вокруг флагштока из-за ветра. В комментариях животное прозвали «завхозом», из-за хозяйственности и настойчивости.

Что любопытно, белочка не сдалась и вернулась к флагу на следующий день.

Нам пишут. Белка в 135-й гимназии хотела украсить свое гнездышко флагом, — отметили в Facebook-сообществе «Наш Левобережный-3».

На несколькоминутном видео видно, как животное скручивает ткань маленькими лапками и потом изо всех сил тянет на себя, пытаясь сорвать флаг с палки. Несмотря на все усилия, белочке так и не удалось осуществить задуманное.

Флаг остался на месте.

Похоже животное живет где-то рядом со школой, поэтому днепряне предложили оставить для белочки какую-нибудь тряпку, чтобы она смогла ее забрать к себе в гнездо и не трогала государственный флаг.

Напомним, в центре Днепра снова заметили черно-бурую лису.

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Новости Днепра про В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)Русский

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