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  • У Дніпрі помітили хазяйновиту білку, яка хотіла забрати собі український прапор (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили хазяйновиту білку, яка хотіла забрати собі український прапор (ВІДЕО)

Сьогодні 12:43
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Білочка хотіла чи то поцупити, чи то розрівняти прапор на території школи в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили хазяйновиту білку, яка хотіла забрати собі український прапор (ВІДЕО)

У соцмережах з’явилося кумедне відео з білочкою, яка намагається забрати собі український стяг, що майорить на подвір’ї гімназії №135 на Лівобережному-3.

На кількахвилинному відео можна побачити, як завзята тварина хоче чи то розрівняти, чи то зірвати стяг.

Прапор повинен майоріти! Патріотична Білочка живе на подвір’ї школи, – зазначають у спільноті навчального закладу на Facebook. 

Авторка відео припустила, що білочка хотіла розрівняти прапор, який закрутило навколо флагштоку через вітер. У коментарях тварину прозвали “завгоспом”, через хазяйновитість та наполегливість. 

Що цікаво, білочка не здалася і повернулася до прапора наступного дня. 

Нам пишуть. Білка у 135-ій гімназії хотіла прикрасити своє гніздечко прапором, – зауважили в Facebook-спільноті “Наш Лівобережний-3”.

На кількахвилинному відео видно, як тварина скручує тканину в маленьких лапках і потім щосили тягне на себе, намагаючись зірвати прапор з палиці. Попри усі зусилля білочці так і не вдалося здійснити задумане. 

Прапор залишився на місці.

Схоже тварина живе десь поруч зі школою, тому дніпряни запропонували залишити для білочки якусь ганчірку, аби вона змогла її забрати до себе в гніздо та не чіпала державний стяг. 

Нагадаємо, у центрі Дніпра знову помітили чорно-буру лисицю.

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