В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)

Курьезная ситуация произошла на одной из улиц Днепра.

Иногда на улицах Днепра происходят курьезные вещи. На днях в городе заметили повозку с лошадьми, которые мчались в потоке машин. Что интересно, позади в двуколке (это легкая двухколесная тележка, запряженная одним конем, – ред) сидели двое мужчин. Лошади гнали галопом, поэтому не отставали от машин и маршруток, которые в тот момент были на дороге.

Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны, – подписали опубликованное видео в телеграмм-канале ХДнепр.

Куда мужчины спешили – неизвестно. Днепряне публикуют курьезное видео, где слышен громкий стук копыт.

Напомним, ранее на улицах Днепра заметили двух лошадей на улице Буковинской. Животные были без хозяев, потому их забрали инспекторы по благоустройству.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: