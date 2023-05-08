В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)

Иногда на улицах Днепра происходят курьезные вещи. На днях в городе заметили повозку с лошадьми, которые мчались в потоке машин. Что интересно, позади в двуколке (это легкая двухколесная тележка, запряженная одним конем, – ред) сидели двое мужчин. Лошади гнали галопом, поэтому не отставали от машин и маршруток, которые в тот момент были на дороге.
Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны, – подписали опубликованное видео в телеграмм-канале ХДнепр.
Куда мужчины спешили – неизвестно. Днепряне публикуют курьезное видео, где слышен громкий стук копыт.
Напомним, ранее на улицах Днепра заметили двух лошадей на улице Буковинской. Животные были без хозяев, потому их забрали инспекторы по благоустройству.
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