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  • В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)

В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)

Сегодня 11:12
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Курьезная ситуация произошла на одной из улиц Днепра.

Новости Днепра про В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)

Иногда на улицах Днепра происходят курьезные вещи. На днях в городе заметили повозку с лошадьми, которые мчались в потоке машин. Что интересно, позади в двуколке (это легкая двухколесная тележка, запряженная одним конем, – ред) сидели двое мужчин. Лошади гнали галопом, поэтому не отставали от машин и маршруток, которые в тот момент были на дороге.

Не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны, – подписали опубликованное видео в телеграмм-канале ХДнепр.

Куда мужчины спешили – неизвестно. Днепряне публикуют курьезное видео, где слышен громкий стук копыт.

Напомним, ранее на улицах Днепра заметили двух лошадей на улице Буковинской. Животные были без хозяев, потому их забрали инспекторы по благоустройству.

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Новости Днепра про В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре заметили двуколку с лошадьми, которые галопом мчались в потоке машин (ВИДЕО)Русский

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