У Дніпрі помітили двуколку з конями, які галопом мчали у потоці машин (ВІДЕО)

Курйозна ситуація сталася на одній із вулиць Дніпра.

Іноді на вулицях Дніпра відбуваються досить курйозні речі. Днями в місті помітили візок з конями, які мчали в потоці машин. Що цікаво, позаду в двуколці (це легкий двоколісний візок, запряжений одним конем, – ред) сиділи двоє чоловіків. Коні гнали галопом, тому не відставали від машин та маршруток, які в той момент були на дорозі.

Не ганяйте, пацани, ви матерям ще потрібні, – підписали опубліковане відео в телеграм-каналі ХДніпро.

Куди чоловіки поспішали – невідомо. Дніпряни публікують курйозне відео, де чути гучний стукіт копит.

Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра помітили двох коней на вулиці Буковинській. Тварини були без господарів, тому їх забрали інспектори з благоустрою.

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