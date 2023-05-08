У Дніпрі помітили двуколку з конями, які галопом мчали у потоці машин (ВІДЕО)

Іноді на вулицях Дніпра відбуваються досить курйозні речі. Днями в місті помітили візок з конями, які мчали в потоці машин. Що цікаво, позаду в двуколці (це легкий двоколісний візок, запряжений одним конем, – ред) сиділи двоє чоловіків. Коні гнали галопом, тому не відставали від машин та маршруток, які в той момент були на дорозі.
Не ганяйте, пацани, ви матерям ще потрібні, – підписали опубліковане відео в телеграм-каналі ХДніпро.
Куди чоловіки поспішали – невідомо. Дніпряни публікують курйозне відео, де чути гучний стукіт копит.
Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра помітили двох коней на вулиці Буковинській. Тварини були без господарів, тому їх забрали інспектори з благоустрою.
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