Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли

Сьогодні 18:45
просмотров

Сьогодні, 27 лютого, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради виявлено двох коней по вулиці Буковинській.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли

Оскільки господаря тварин не знайдено, інспектори викликали представників патрульної поліції.

Оскільки це вже не перший випадок в місті, коли вулицями Дніпра розгулюють нічийні тварини, то фахівці звертаютьмя до містян з проханням бути обережними та повідомляти про такі випадки.

“Шановні мешканці міста! У подібних випадках будьте пильними та звертайтеся до відповідних органів,” – написано у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшлиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшлиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі можна отримати стипендію до 14 тис. грн: як подати документи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Дніпрі можна отримати стипендію до 14 тис. грн: як подати документи

    У Дніпрі можна отримати стипендію імені Олександра Поля.

    Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:19
    Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак

    У Дніпрі активізувалися догхантери.

    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

    1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час…

    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

    Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького…

    Наверх