У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли
Сьогодні, 27 лютого, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради виявлено двох коней по вулиці Буковинській.
Оскільки господаря тварин не знайдено, інспектори викликали представників патрульної поліції.
Оскільки це вже не перший випадок в місті, коли вулицями Дніпра розгулюють нічийні тварини, то фахівці звертаютьмя до містян з проханням бути обережними та повідомляти про такі випадки.
“Шановні мешканці міста! У подібних випадках будьте пильними та звертайтеся до відповідних органів,” –
написано
у повідомленні.
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Автор:
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