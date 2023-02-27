У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли

Сьогодні, 27 лютого, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради виявлено двох коней по вулиці Буковинській.

Оскільки господаря тварин не знайдено, інспектори викликали представників патрульної поліції.

Оскільки це вже не перший випадок в місті, коли вулицями Дніпра розгулюють нічийні тварини, то фахівці звертаютьмя до містян з проханням бути обережними та повідомляти про такі випадки.