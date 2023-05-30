В Днепре задержали «вооруженного барона», торговавшего гранатами

В Днепре поймали торговца оружием.

Как сообщили в полиции, 29 мая правоохранители задержали 42-летнего мужчину, торговавшего гранатами. «Вооруженного барона» поймали с поличным, когда он передавал клиенту семь боевых гранат. Известно, что за свои услуги он просил 7 тысяч гривен.

Все боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. Позже у задержанного провели обыски. В доме уже ранее судимого мужчины нашли еще три корпуса гранат Ф-1, четыре запала типа УЗРГМ, тротиловую шашку весом 200 г и 455 патронов разного калибра.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В тот же день его объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что 18-летний парень случайно выстрелил в свою девушку, когда кичился пистолетом.

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