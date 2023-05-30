В Днепре задержали «вооруженного барона», торговавшего гранатами

Как сообщили в полиции, 29 мая правоохранители задержали 42-летнего мужчину, торговавшего гранатами. «Вооруженного барона» поймали с поличным, когда он передавал клиенту семь боевых гранат. Известно, что за свои услуги он просил 7 тысяч гривен.
Все боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. Позже у задержанного провели обыски. В доме уже ранее судимого мужчины нашли еще три корпуса гранат Ф-1, четыре запала типа УЗРГМ, тротиловую шашку весом 200 г и 455 патронов разного калибра.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В тот же день его объявили о подозрении в незаконном обращении с оружием. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы сообщали, что 18-летний парень случайно выстрелил в свою девушку, когда кичился пистолетом.
Читайте также:
Автор:
Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в…
В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему…
На этот раз снова без пляжей.
Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!
Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.
В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты…
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
На этот раз снова без пляжей.
Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!
Мужчина уже неделю не выходил на связь.
Предельный возраст снизили на два года.
Важно!
На улице Богомаза в Днепре произошла стрельба.
В Днепре продают ресторан известной сети «Мафия». Находится он неподалеку входа в городской парк.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!