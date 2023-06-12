В Днепре за 85 грн за кг продают второсортные черешни

Несмотря на то, что сезон этой ягоды в самом разгаре, купить ее по дешевке не получится.
Так, в Днепре сейчас продают килограмм черешни за 150, 140 грн и т.д.
Журналисту dnepr.info удалось найти и более дешевые черешни – 85 грн за кг. Но есть нюанс – за такую цену вам предлагают купить не отборные ягоды, а второсортные – перезрелые, побитые, помятые, местами подгнившие.
Напомним, ранее мы писали, сколько стоят в Днепре свежие огурцы.
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Александра Лучка
Автор:
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