У Дніпрі за 85 грн за кг продають другосортні черешні

Ціни на черешні цього року б'ють рекорди.

Незважаючи на те, що сезон цієї ягоди у самому розпалі, купити її дешево не вийде.

Так, у Дніпрі зараз продають кілограм черешні за 150, 140 грн тощо.

Журналісту dnepr.info вдалося знайти і дешевші черешні – 85 грн за кг. Але є нюанс – за таку ціну вам пропонують купити не відбірні ягоди, а другосортні – перезрілі, побиті, пом’яті, місцями підгнилі.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки.

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