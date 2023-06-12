У Дніпрі за 85 грн за кг продають другосортні черешні

Незважаючи на те, що сезон цієї ягоди у самому розпалі, купити її дешево не вийде.
Так, у Дніпрі зараз продають кілограм черешні за 150, 140 грн тощо.
Журналісту dnepr.info вдалося знайти і дешевші черешні – 85 грн за кг. Але є нюанс – за таку ціну вам пропонують купити не відбірні ягоди, а другосортні – перезрілі, побиті, пом’яті, місцями підгнилі.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують у Дніпрі свіжі огірки.
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