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В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

Сегодня 14:53
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Троллейбусы не ходят дальше ж/м Победа-3.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

В понедельник, 25 декабря, в Днепре на бульваре Славы произошел серьезный обрыв троллейбусной линии. Поэтому 10-ка и 12-тка не заезжают дальше третьего массива, сообщают в Facebook-сообществе района.

Троллейбусы, которые успели доехать до места обрыва, ждут посреди дороги.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

Проволоки валяются на дороге.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

Место обрыва объезжают машины и обходят люди.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

Провода нависли над остановкой транспорта.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

На нависших над дорогой проводах повесили сигнальную тряпочку, чтобы водители и пешеходы заметили их.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

На месте уже работают ремонтники, и скоро движение восстановят, но когда именно это произойдет — коммунальщики не прогнозируют.

Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

Напомним, сегодня в Днепре и области выпал сильный снег, потому на дороги выехала спецтехника. Кое-где движение затруднено, но пути проездные.

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Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрутРусский

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