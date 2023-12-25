В Днепре из-за обрыва контактной сети некоторые троллейбусы изменили маршрут

В понедельник, 25 декабря, в Днепре на бульваре Славы произошел серьезный обрыв троллейбусной линии. Поэтому 10-ка и 12-тка не заезжают дальше третьего массива, сообщают в Facebook-сообществе района.
Троллейбусы, которые успели доехать до места обрыва, ждут посреди дороги.
Проволоки валяются на дороге.
Место обрыва объезжают машины и обходят люди.
Провода нависли над остановкой транспорта.
На нависших над дорогой проводах повесили сигнальную тряпочку, чтобы водители и пешеходы заметили их.
На месте уже работают ремонтники, и скоро движение восстановят, но когда именно это произойдет — коммунальщики не прогнозируют.
Напомним, сегодня в Днепре и области выпал сильный снег, потому на дороги выехала спецтехника. Кое-где движение затруднено, но пути проездные.
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