У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Тролейбуси не ходять далі ж/м Перемога-3.

У понеділок, 25 грудня, у Дніпрі на бульварі Слави стався серйозний обрив тролейбусної лінії. Через це 10-ка та 12-тка не заїжджають далі третього масиву, повідомляють у Facebook-спільноті району.

Ті тролейбуси, які встигли доїхати до місця обриву, чекають посеред дороги.

Дроти валяються на автошляху.

Місце обриву об’їжджають машини та обходять люди.

Дроти нависли над зупинкою транспорту.

На навислі над дорогою дроти кинули сигнальну ганчірочку, щоб водії та пішоходи помітили їх.

На місці вже працюють ремонтники, тож скоро рух відновлять, але коли саме це станеться – комунальники не прогнозують.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі та області випав сильний сніг, тому на дороги виїхала спецтехніка. Подекуди рух ускладнено, але шляхи проїзні.

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