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  • У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Сьогодні 14:53
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Тролейбуси не ходять далі ж/м Перемога-3.

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

У понеділок, 25 грудня, у Дніпрі на бульварі Слави стався серйозний обрив тролейбусної лінії. Через це 10-ка та 12-тка не заїжджають далі третього масиву, повідомляють у Facebook-спільноті району. 

Ті тролейбуси, які встигли доїхати до місця обриву, чекають посеред дороги.

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Дроти валяються на автошляху.

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Місце обриву об’їжджають машини та обходять люди. 

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Дроти нависли над зупинкою транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

На навислі над дорогою дроти кинули сигнальну ганчірочку, щоб водії та пішоходи помітили їх. 

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

На місці вже працюють ремонтники, тож скоро рух відновлять, але коли саме це станеться – комунальники не прогнозують. 

Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрут

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі та області випав сильний сніг, тому на дороги виїхала спецтехніка. Подекуди рух ускладнено, але шляхи проїзні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через обрив контактної мережі деякі тролейбуси змінили маршрутУкраїнська

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