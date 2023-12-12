В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайло.

В Днепре продолжается массовое переименование улиц и переулков, названия которых должны быть дерусифицированы и дерадянизированы. Впрочем, иногда появляются новые улицы и скверы. К примеру, ранее на проспекте Слобожанской зеленую зону назвали именем известного актера Алексея Хильского, погибшего на войне летом. Похоже, в нашем городе хотят почтить память еще одного известного бойца.

Речь идет о Дмитрии Коцюбайле, или как его все называли «Да Винчи».

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В документе говорится, что новый сквер планируют создать на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20. В настоящее время эта маленькая зеленая зона не имеет имени. Пока это только проект решения, которое должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета.

Если депутаты поддержат это решение, то на карте Днепра появится сквер имени Дмитрия Коцюбайло.

Кто такой Да Винчи?

О Дмитрии Коцюбайле слышали не все, а вот о «Да Винчи» знают многие. Дмитрий известен тем, что сразу после Революции Достоинства, когда Россия впервые зашла на территорию Украины, вступил в армию. Тогда Да Винчи был 21 год. Все 8 лет до начала полномасштабного вторжения Дмитрий защищал страну и успел создать собственное подразделение – «Волки Да Винчи».

В конце ноября 2021 военный получил звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский лично вручил ему награду. Дмитрий провел на войне всю свою взрослую сознательную жизнь. К сожалению, 7 марта 2023 года Да Винчи получил смертельное ранение вблизи Бахмута.

10 марта попрощаться с 27-летним защитником на Майдане Независимости пришли тысячи человек. Недавно в его честь в Киеве было предложено назвать сквер.

Почтят таким образом его память и в Днепре.

Скверик расположен недалеко от Исторического музея ниже проспектом Дмитрия Яворницкого.

Это маленький скверик между домами в центре Днепра.

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