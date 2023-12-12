Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

Сегодня 10:46
просмотров

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайло.

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

В Днепре продолжается массовое переименование улиц и переулков, названия которых должны быть дерусифицированы и дерадянизированы. Впрочем, иногда появляются новые улицы и скверы. К примеру, ранее на проспекте Слобожанской зеленую зону назвали именем известного актера Алексея Хильского, погибшего на войне летом. Похоже, в нашем городе хотят почтить память еще одного известного бойца.

Речь идет о Дмитрии Коцюбайле, или как его все называли «Да Винчи».

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета.

В документе говорится, что новый сквер планируют создать на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20. В настоящее время эта маленькая зеленая зона не имеет имени. Пока это только проект решения, которое должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета.

Если депутаты поддержат это решение, то на карте Днепра появится сквер имени Дмитрия Коцюбайло.

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

Кто такой Да Винчи?

О Дмитрии Коцюбайле слышали не все, а вот о «Да Винчи» знают многие. Дмитрий известен тем, что сразу после Революции Достоинства, когда Россия впервые зашла на территорию Украины, вступил в армию. Тогда Да Винчи был 21 год. Все 8 лет до начала полномасштабного вторжения Дмитрий защищал страну и успел создать собственное подразделение – «Волки Да Винчи».

В конце ноября 2021 военный получил звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский лично вручил ему награду. Дмитрий провел на войне всю свою взрослую сознательную жизнь. К сожалению, 7 марта 2023 года Да Винчи получил смертельное ранение вблизи Бахмута.

10 марта попрощаться с 27-летним защитником на Майдане Независимости пришли тысячи человек. Недавно в его честь в Киеве было предложено назвать сквер.

Почтят таким образом его память и в Днепре.

Скверик расположен недалеко от Исторического музея ниже проспектом Дмитрия Яворницкого.

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

Это маленький скверик между домами в центре Днепра.

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документУкраїнська Новости Днепра про В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах
Новости Днепра
Вчера 22:00
В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

В Днепре сняли редких для городов птиц.

Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Новости Днепра
Вчера 21:26
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку
Новости Днепра
Вчера 19:19
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали
Новости Днепра
Вчера 18:32
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.

Последние новости

Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Пожалуйста, будьте осторожны!

Сегодня 09:29
8
просмотров
Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах
В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

В Днепре сняли редких для городов птиц.

Вчера 22:00
9
просмотров
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Вчера 21:26
5
просмотров
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел
Два пожара в Криворожском районе: двух мужчин вытащили из огня, еще один человек — сгорел

В Кривом Роге и районе произошло два пожара.

Вчера 20:45
4
просмотров
В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге
В Одессе скрывался мужчина, который 8 лет назад похитил человека в Кривом Роге

Мужчину, 8 лет назад похитившего человека в Кривом Роге, нашли в Одессе.

Вчера 20:01
7
просмотров
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку
Лечебное дерево: в Днепре на левом берегу заметили странную елку

В Днепре заметили странную "елку".

Вчера 19:19
7
просмотров
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали
Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.

Вчера 18:32
18
просмотров
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше
В Днепре на Гагарина цены на елки бьют рекорды: от 1000 грн и больше

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Вчера 18:29
10
просмотров
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников
В Днепре разоблачили продуктивную «закладчицу»: за день делала 40 нарко-тайников

В Днепре задержали "закладчицу", которая за один день заныкала 40 нарко-тайников.

Вчера 17:51
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх