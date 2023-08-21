Сквер у Дніпрі хочуть назвати на честь загиблого актора із “Кріпосної” Олексія Хільського

У Дніпрі хочуть назвати один із скверів на честь відомого актора.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Ім’я актора може носити новий сквер на Слобожанському проспекті.

Виношу на обговорення відповідної комісії та депутатського корпусу питання перейменування нового скверу на Слобожанському проспекті на честь відомого українського актора, хороброго воїна Олексія Хільского, що загинув в Війні за Незалежність, – повідомив Філатов.

Нагадаємо, про смерть відомого актора стало відомо цими вихідними. Сумну звістку повідомила його дружина Надія.

Памʼятаємо, що Олексій завжди був повʼязаний з нашим славетним Містом, – зазначив Філатов.

Олексій народився у Кам’янському, проте довгий час жив у Дніпрі. Був актором театру “Віримо”. Широкому загалу відомий своїми ролями у серіалах “Кріпосна”, Лікар Ковальчук”, “Поганий хороший коп”, “Пес-5”.

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