В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: почему и адреса

Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за повреждения водопровода в переулке Аптекарский, 4 прекращено водоснабжение:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.
Напомним, ранее мы писали, что КП «Днепрводоканал» сделал важное заявление относительно контроля за качеством питьевой воды в городе.
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