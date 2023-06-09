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В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: почему и адреса

Сегодня 13:46
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Сегодня, 9 июня, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: почему и адреса

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Добровольная, 20-51;
  • ул. Черкасская, 60–68;
  • пров. Черкасский;
  • пос. Новоалександровка;
  • пос. Ракшевка;
  • пос. Волосское;
  • пос. Каменка;
  • пос. Братское;
  • ул. Краматорская, 20-60;
  • ул. Шевченко, 30-59;
  • ул. Сичевых Стрельцов, 3А;
  • ул. Исполкомовская, 6;
  • ул. Михаила Грушевского, 1, 4А.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за повреждения водопровода в переулке Аптекарский, 4 прекращено водоснабжение:

  • пров. Аптекарский.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Напомним, ранее мы писали, что КП «Днепрводоканал» сделал важное заявление относительно контроля за качеством питьевой воды в городе

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