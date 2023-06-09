В Днепре и пригороде сегодня отключили воду: почему и адреса

Сегодня, 9 июня, некоторые жители Днепра и пригорода остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

ул. Добровольная, 20-51;

ул. Черкасская, 60–68;

пров. Черкасский;

пос. Новоалександровка;

пос. Ракшевка;

пос. Волосское;

пос. Каменка;

пос. Братское;

ул. Краматорская, 20-60;

ул. Шевченко, 30-59;

ул. Сичевых Стрельцов, 3А;

ул. Исполкомовская, 6;

ул. Михаила Грушевского, 1, 4А.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за повреждения водопровода в переулке Аптекарский, 4 прекращено водоснабжение:

пров. Аптекарский.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Напомним, ранее мы писали, что КП «Днепрводоканал» сделал важное заявление относительно контроля за качеством питьевой воды в городе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: