8 операций и кома: в Днепре спасают бойца, которого чуть не записали в «200-е»

В Днепре лечат бойца, получившего тяжелое ранение под Бахмутом.

Как рассказали медики одной из больниц Днепра, 38-летний Руслана госпитализировали в медучреждение после того, как попал под вражеский огонь близ Бахмута. Ранения были тяжелыми. Товарищи на поле боя уже думали, что их друг «200-й» и шансов спасти его нет.

У Руслана оторвана рука, поврежденное обломками и ожогами лицо, а десятки отломков снарядов застряли в обеих ногах. Кроме того, он потерял много крови и имел посттравматический тяжелый пневмоторакс. Военный пережил 8 операций и кому. Впрочем, его уже сняли с аппарата ИВЛ.

Рядом была жена Оксана, приехавшая из Кировоградской области, как только узнала о ранении мужа. Дома его ждут трое детей.

Как рассказали врачи, в день, когда Руслан получил ранение, у него родился внук. Мальчика назвали Тимофеем. Новоиспеченный дедушка ждет момента, когда сможет увидеть малыша.

Руслан говорит, что самое страшное позади, поэтому он надеется поскорее поправиться, надеть протез, чтобы снова сесть на трактор и выращивать хлеб.

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