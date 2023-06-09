8 операций и кома: в Днепре спасают бойца, которого чуть не записали в «200-е»

Как рассказали медики одной из больниц Днепра, 38-летний Руслана госпитализировали в медучреждение после того, как попал под вражеский огонь близ Бахмута. Ранения были тяжелыми. Товарищи на поле боя уже думали, что их друг «200-й» и шансов спасти его нет.
У Руслана оторвана рука, поврежденное обломками и ожогами лицо, а десятки отломков снарядов застряли в обеих ногах. Кроме того, он потерял много крови и имел посттравматический тяжелый пневмоторакс. Военный пережил 8 операций и кому. Впрочем, его уже сняли с аппарата ИВЛ.
Рядом была жена Оксана, приехавшая из Кировоградской области, как только узнала о ранении мужа. Дома его ждут трое детей.
Как рассказали врачи, в день, когда Руслан получил ранение, у него родился внук. Мальчика назвали Тимофеем. Новоиспеченный дедушка ждет момента, когда сможет увидеть малыша.
Руслан говорит, что самое страшное позади, поэтому он надеется поскорее поправиться, надеть протез, чтобы снова сесть на трактор и выращивать хлеб.
Читайте также:
Автор:
Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для…
Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице…
Этой ночью мы пережили очередную атаку.
Стаю крыс заметили на центральном проспекте.
Будьте осторожны с огнем!
Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам…
Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице Любарского произошла ужасная трагедия.
Из-под воды "вынырнули" старые захоронения и постройки.
Этой ночью мы пережили очередную атаку.
В Днепре цены на черешню бьют рекорды.
Стаю крыс заметили на центральном проспекте.
Ассоциация городов Украины считает, что Президента дезинформируют о том, что якобы половина органов местного самоуправления поддерживает законопроект 5655.
Будьте внимательны!
Если экономить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!