КП «Днепропроводоканал» сделал важное заявление относительно контроля за качеством питьевой воды в городе

Питна вода, яка подається населенню міста Дніпра, контролюється відомчими лабораторіями КП «Дніпроводоканал» ДМР.

Питьевая вода, подаваемая населению города Днепра, контролируется ведомственными лабораториями КП «Днепрводоканал» ДМР.

Показатели качества питьевой воды на выходе из станций находятся в пределах норм, установленных Приказом Минздрава Украины от 22.04.2022 №683 «Показатели безопасности и отдельные показатели качества питьевой воды в условиях военного положения и чрезвычайных ситуациях иного характера».

Работниками лабораторий предприятия ведется постоянный контроль за качеством воды и уровнем Днепра.

На данный момент качественные показатели воды в Днепре в пределах водозаборов без аномальных изменений.

Сооружения водоподготовки работают в штатном режиме согласно утвержденным технологическим регламентам.

На предприятии разработаны мероприятия по случаю работы в чрезвычайных ситуациях. Ужесточен лабораторный контроль на всех этапах производства воды и в сети.

Создан запас необходимых реагентов и реактивов.

Ситуация с обеспечением питьевой водой горожан полностью контролируется, все объекты водоканала работают в штатном режиме.

В КП «Днепрводоканал» ДМР уверяют, что ситуация с Каховской ГЭС не повлияет на работу предприятия.

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