КП «Днепропроводоканал» сделал важное заявление относительно контроля за качеством питьевой воды в городе

Питьевая вода, подаваемая населению города Днепра, контролируется ведомственными лабораториями КП «Днепрводоканал» ДМР.
Показатели качества питьевой воды на выходе из станций находятся в пределах норм, установленных Приказом Минздрава Украины от 22.04.2022 №683 «Показатели безопасности и отдельные показатели качества питьевой воды в условиях военного положения и чрезвычайных ситуациях иного характера».
Работниками лабораторий предприятия ведется постоянный контроль за качеством воды и уровнем Днепра.
На данный момент качественные показатели воды в Днепре в пределах водозаборов без аномальных изменений.
Сооружения водоподготовки работают в штатном режиме согласно утвержденным технологическим регламентам.
На предприятии разработаны мероприятия по случаю работы в чрезвычайных ситуациях. Ужесточен лабораторный контроль на всех этапах производства воды и в сети.
Создан запас необходимых реагентов и реактивов.
Ситуация с обеспечением питьевой водой горожан полностью контролируется, все объекты водоканала работают в штатном режиме.
В КП «Днепрводоканал» ДМР уверяют, что ситуация с Каховской ГЭС не повлияет на работу предприятия.
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