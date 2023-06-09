В Кривом Роге 2-летний мальчик выпал из окна: детали инцидента

На днях в «скорую» обратились жители Кривого Рога и сообщили, что маленький мальчик выпал из окна. Буквально через 5 минут фельдшеры прибыли по вызову. Подробности инцидента рассказал медик Артур Кривец.
Как выяснилось позже, пока родители были заняты, 2-летний мальчик залез на подоконник, а затем оперся на антимоскитную сетку и свалился со 2-го этажа. К счастью, ребенок выжил.
Медики оказали ему необходимую помощь и госпитализировали в больницу. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб затылочного участка головы. Сейчас он в реанимационном отделении, но его состояние стабильное.
Это уже не первый подобный случай в области за этот год. Раньше москитная сетка убила мальчика из Днепра. Ребенок выпал с 5 этажа и получил смертельные травмы. Ранее в ОВА сообщали, что за четыре месяца 2023 зафиксировали шесть несчастных случаев, когда дети случайно падали из окон.
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