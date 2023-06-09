У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси

Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через пошкодження водопроводу у провулку Аптекарський, 4 припинено водопостачання:
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті.
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