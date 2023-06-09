У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси

Сьогодні, 9 червня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

вул. Добровільна, 20-51;

вул. Черкаська, 60-68;

пров. Черкаський;

сел. Новоолександрівка;

сел. Ракшівка;

сел. Волоське;

сел. Кам’янка;

сел. Братське;

вул. Краматорська, 20-60;

вул. Шевченка, 30-59;

вул. Січових Стрільців, 3А;

вул. Виконкомівська, 6;

вул. Михайла Грушевського, 1, 4А.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через пошкодження водопроводу у провулку Аптекарський, 4 припинено водопостачання:

пров. Аптекарський.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті.

Читайте також:

Українська

Автор: