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У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси

Сьогодні 13:46
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Сьогодні, 9 червня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Добровільна, 20-51;
  • вул. Черкаська, 60-68;
  • пров. Черкаський;
  • сел. Новоолександрівка;
  • сел. Ракшівка;
  • сел. Волоське;
  • сел. Кам’янка;
  • сел. Братське;
  • вул. Краматорська, 20-60;
  • вул. Шевченка, 30-59;
  • вул. Січових Стрільців, 3А;
  • вул. Виконкомівська, 6;
  • вул. Михайла Грушевського, 1, 4А.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через пошкодження водопроводу у провулку Аптекарський, 4 припинено водопостачання:

  • пров. Аптекарський.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що КП “Дніпроводоканал” зробив важливу заяву стосовно контролю за якістю питної води в місті.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адресиУкраїнська

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