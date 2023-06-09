Пушистые комочки: в Днепре на Победе заметили десятки птенцов (ВИДЕО)

На Победе можно полюбоваться маленькими птенцами.

В яхт-клубе Сич на Победе новое птичье пополнение. На территории зоны отдыха заметили десятки маленьких пернатых созданий.

Dnepr.info запечатлели для вас некоторых из них.

Маленькие цыплята, недавно появившиеся на свет, обступили своих родителей, копающихся в земле под хвойными кустами и ищущих червей. Некоторые из малышей повторяют за старшими и что-то выискивают на асфальте, другие приводят себя в порядок и чистятся, а остальные спят на солнышке.

Появились в Сечи и новые гусята. Если цыплята спокойно греются на солнышке, то между этими пернатыми происходят настоящие баталии. Большие гуси бьются за маленьких птенцов, а голуби, «незаметно» прибившиеся к стае, явно не ожидали такого развития событий, поэтому сбежали, только запахло жареным.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-5 мест, куда можно пойти погулять с ребёнком летом.

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