В Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших в результате вражеской атаки

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По уточненной информации, в Днепре и Любимовской общине уже 9 пострадавших. Трем медицинская помощь была оказана на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома, — заявил глава ОВА.

Впоследствии Сергей Лысак добавил, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Изуродованы 33 частных дома. Разбиты 10 авто и погрузчик. В районе работали психологи, чрезвычайники и работники Нацполиции.

Благотворители помогали пострадавшим и были готовы предоставить строительные материалы, чтобы временно закрыть изуродованные крыши и окна.

Вчера оккупанты также ударили по Никополю с дрона.

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