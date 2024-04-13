В Днепре задержан злоумышленник, который обокрал квартиру 66-летней женщины

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Злоумышленник проник в дом 66-летней потерпевшей путем подбора ключа.
11 апреля около 12.40 в полицию поступило сообщение о краже в Чечелевском районе города. Пока владельцы отсутствовали, неизвестный проник в дом и завладел антикварными часами, ноутбуком, роутером, — говорится в сообщении полиции.
Оперативники задержали мужчину «на горячем», когда он пытался сесть в машину с похищенным имуществом.
Задержанный оказался 47-летним ранее судимым местным жителем.
Полиция изъяла украденное имущество и орудие преступления.
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