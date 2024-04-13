Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре задержан злоумышленник, который обокрал квартиру 66-летней женщины

Сегодня 14:44
просмотров

В Днепре полиция задержала мужчину за кражу из квартиры.

Новости Днепра про В Днепре задержан злоумышленник, который обокрал квартиру 66-летней женщины

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник проник в дом 66-летней потерпевшей путем подбора ключа.

11 апреля около 12.40 в полицию поступило сообщение о краже в Чечелевском районе города. Пока владельцы отсутствовали, неизвестный проник в дом и завладел антикварными часами, ноутбуком, роутером, — говорится в сообщении полиции.

Оперативники задержали мужчину «на горячем», когда он пытался сесть в машину с похищенным имуществом.

Задержанный оказался 47-летним ранее судимым местным жителем.

Полиция изъяла украденное имущество и орудие преступления.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре задержан злоумышленник, который обокрал квартиру 66-летней женщиныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержан злоумышленник, который обокрал квартиру 66-летней женщиныРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас
    Новости Днепра
    Сегодня 13:34
    Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

    Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.

    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

    Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.

    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры
    Новости Днепра
    Сегодня 11:09
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры

    В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.

    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes
    Новости Днепра
    Сегодня 10:07
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes

    Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.

    Последние новости

    Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас
    Аварийное отключение воды в нескольких районах Днепра: ситуация сейчас

    Важная информация об аварийных отключениях воды в Днепре.

    Сегодня 13:34
    2
    просмотров
    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя
    Бойцы Нацгвардии уничтожили пушку окупантов возле Никополя

    Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую пушку у Никополя.

    Сегодня 12:06
    2
    просмотров
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры
    В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры

    В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.

    Сегодня 11:09
    1
    просмотров
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes
    Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes

    Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.

    Сегодня 10:07
    3
    просмотров
    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах
    Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах

    За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.

    Сегодня 09:19
    2
    просмотров
    На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали
    На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали

    Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!

    Сегодня 09:06
    25
    просмотров
    Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло
    Погода на 13 апреля: в Днепре будет облачно, но тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд
    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

    Вчера 21:56
    3
    просмотров
    В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра
    В сети показали уникальное архивное фото с места, где когда-то была «граница» Днепра

    Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.

    Вчера 21:27
    9
    просмотров
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

    Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

    Вчера 20:53
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх