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В Днепре неизвестные «заминировали» торговые центры

Сегодня 11:09
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В Днепре неизвестные снова "заминировали" торговые центры.

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Сообщения о минировании поступили к чрезвычайно прошедших суток.

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

Полицейские обследовали 57 помещений. Никакие взрывные предметы не были найдены. Информация о заминировании не подтвердилась, говорится в сообщении.

Недавно мы писали о том, что в Днепре неизвестные сообщили о минировании двух автомобилей на паркинге ТРЦ «Мост-Сити». Тогда эта информация тоже не подтвердилась.

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