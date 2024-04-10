У Дніпрі на паркінгу ТРЦ «Мост-Сіті» “замінували” автомобілі: що відомо

Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!

9 квітня на телефон служби безпеки ТРЦ «Мост-Сіті» надійшло повідомлення про замінування двох автомобілів (білого та червоного) на 3 та 4 рівнях паркінгу.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вибухотехніки поліції обстежили 3 легкових автомобілі, вибухових пристроїв вони не виявили, повідомлення про замінування виявилося хибним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Кривого Рогу облаштували в гаражі нарколабораторію із щомісячним прибутком 1 млн грн.

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