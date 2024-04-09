На березі водосховища поблизу Дніпра виявили сотні загиблих карасів: що кажуть фахівці

На березі Кам’янського водосховища місцеві виявили мертву рибу, повідомляє Суспільне.
Близько сотні сріблястих мертвих карасів виявили на території приватної бази відпочинку. На місце згодом приїхали працівники рибоохоронного патруля. Попередня причина мору – обміління водойми.
Дохлу рибу передадуть до Держпродспоживслужби для дослідження.
Виявлена загибель риби — карась сріблястий. Всі будуть сповіщені, зразки будуть забрані. Вся риба з водойми буде забрана, — каже інспектор Дмитро Коваленко.
За попередніми даними, вага мертвої риби — близько 50 кілограмів. Працівники рибоохоронного патруля дослідили близько 20 км прибережної території.
Є припущення, що риба зайшла сюди по великій воді, і через щільність комишу не вийшла звідси при спаді води. Кожного року після зимового періоду, весна, таке явище присутнє. Не багато, але буває що таке відбувається, — зазначив Дмитро Коваленко.
Рибу перевірять на наявність небезпечних збудників хвороб. Залишки — утилізують.
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