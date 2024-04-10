В Днепре на паркинге ТРЦ «Мост-Сити» «заминировали» автомобили: что известно

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9 апреля на телефон службы безопасности ТРЦ «Мост-Сити» поступило сообщение о минировании двух автомобилей (белого и красного) на 3 и 4 уровнях паркинга.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Взрывотехники полиции обследовали 3 легковых автомобиля, взрывных устройств они не обнаружили, сообщение о минировании оказалось ложным.

Напомним, ранее мы писали, что жители Кривого Рога обустроили в гараже нарколабораторию с ежемесячной прибылью 1 млн грн.

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