В Днепре на паркинге ТРЦ «Мост-Сити» «заминировали» автомобили: что известно

9 апреля на телефон службы безопасности ТРЦ «Мост-Сити» поступило сообщение о минировании двух автомобилей (белого и красного) на 3 и 4 уровнях паркинга.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Взрывотехники полиции обследовали 3 легковых автомобиля, взрывных устройств они не обнаружили, сообщение о минировании оказалось ложным.
Напомним, ранее мы писали, что жители Кривого Рога обустроили в гараже нарколабораторию с ежемесячной прибылью 1 млн грн.
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Александра Лучка
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