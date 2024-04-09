На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты

На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.

На берегу Каменского водохранилища местные обнаружили мертвую рыбу, сообщает Суспільне.

Около сотни серебристых мёртвых карасей обнаружили на территории частной базы отдыха. На место приехали работники рыбоохранного патруля. Предварительная причина моря – обмеление водоема.

Дохлую рыбу передадут в Госпродпотребслужбу для исследования.

Обнаружена гибель рыбы – карась серебристый. Все будут уведомлены, образцы будут изъяты. Вся рыба из водоема будет изъята, — говорит инспектор Дмитрий Коваленко.

Какова причина гибели?

По предварительным данным, вес мертвой рыбы – около 50 килограммов. Работники рыбоохранного патруля изучили около 20 км прибрежной территории.

Есть предположение, что рыба зашла сюда по большой воде и из-за плотности камыша не вышла отсюда при спаде воды. Каждый год после зимнего периода весна такое явление присутствует. Не много, но бывает, что такое происходит, — отметил Дмитрий Коваленко.

Рыбу проверят на наличие опасных возбудителей болезней. Остатки – утилизируют.

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