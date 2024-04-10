Мешканці Кривого Рогу облаштували в гаражі нарколабораторію із щомісячним прибутком 1 млн грн

За даними слідства, п’ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили розгалужену мережу виготовлення та збуту метамфетаміну на території міста. Підозрювані облаштували нарколабораторію в гаражному приміщенні, де виготовляли та фасували психотропну речовину. Збували її шляхом «закладок» та з рук в руки під час особистих зустрічей. Оплату приймали готівкою та на банківські картки. Гроші від «бізнесу» розподіляли між собою.
За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 1 млн гривень.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
У ході проведення 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних і в нарколабораторії виявлено та вилучено партію психотропів, банківські картки, грошові кошти у різних валютах, мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерну техніку.
Фігурантам повідомили про підозру у незаконному виготовленні та збуті психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, стосовно ще одного фігуранта розгляд триває.
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Тривають слідчі дії.
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