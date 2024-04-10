Защитники уничтожили в Днепровском районе вражеский беспилотник

Спасибо за защиту!

Во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили вражеский беспилотник в Днепровском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Наши отработали в Днепровском районе. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник. Спасибо за защиту! – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом.

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