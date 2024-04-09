Під Урожайним на Донеччині загинув сталевар з Кривого Рогу

Сумну звістку розповіла пресслужба комбінату.
25 березня 2024 року в боях поблизу Урожайного Донецької області загинув Юрій Ільяш.
У мирному житті Юрій понад 17 років працював підручним сталевара в фасонночавуноливарному цеху Ливарно-механічного заводу комбінату АрселорМіттал Кривий Ріг.
Колеги згадують чоловіка з особливим теплом, адже Юрій був світлою людиною.
Відповідальний, надійний, відкритий, працелюбний – таким був наш Юра. Він дуже любив свою професію, працював на електродуговій печі. Це фізично складна робота, але від Юрія ніколи не надходило скарг, він був готовий допомогти колегам і мав перспективи подальшого розвитку в професії. Юрій, навіть перебуваючи на фронті, завжди цікавився, запитував про життя цеху. Ми чекали на його повернення, аби разом працювати далі вже на відбудову країни. Та війна відібрала його у нас. Ми не забудемо нашого героя ніколи, – говорить старший майстер ФЧЛЦ Володимир Козеренко.
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