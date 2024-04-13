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На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали

Сегодня 09:06
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Многим жителям правого берега лучше сделать запасы воды!

Новости Днепра про На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали

Сегодня на правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения.

Больше всего пострадали абоненты по следующим адресам:

  • Ж/м Парус
  • Кайдакском районе
  • Ж/м Красный Камень
  • Ж/м Победа и другие
  • Проспект Героев и близлежащие улицы.

Последствия прорыва выясняются. В скором времени будет установлено время ремонта.

На официальном сайте КП «Днепропроводоканал» также есть информация о том, что из-за большой задолженности жителей Соборного, Шевченковского и Центрального районов города, с 15 по 19 апреля 2024 г. будут проведены плановые отключения.

Недавно мы писали о том, как будут платить горожане за воду во время поливного сезона.

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