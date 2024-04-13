На правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения: детали

Сегодня на правом берегу Днепра произошел прорыв водоснабжения.
Больше всего пострадали абоненты по следующим адресам:
Последствия прорыва выясняются. В скором времени будет установлено время ремонта.
На официальном сайте КП «Днепропроводоканал» также есть информация о том, что из-за большой задолженности жителей Соборного, Шевченковского и Центрального районов города, с 15 по 19 апреля 2024 г. будут проведены плановые отключения.
Недавно мы писали о том, как будут платить горожане за воду во время поливного сезона.
Читайте также:
Автор:
За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению…
Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.
Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.
Днепрянин убил своего соседа.
За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.
Хорошего дня, друзья!
Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд
Уникальные архивные фотографии показали жители Днепра.
Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.
Днепрянин убил своего соседа.
Мародер был задержан в Днепре.
Криворожский район атаковали ракетой.
Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.
В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!