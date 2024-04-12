Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре

Мужчину, выносившего батареи из разбомбленного детсада, заметила местная жительница. По словам днепрянки, неизвестный заходил в помещение образовательного учреждения, которое повредило обломками ракет 2 апреля, а вышел оттуда с мешками.
Женщина обратилась в полицию и описала приметы предполагаемого мародера.
Патрульные прибыли на место происшествия. Установив все обстоятельства и опросив очевидцев, полицейские выяснили, что двое мужчин увезли металлические радиаторы в пункт приема металлолома.
На указанном пункте полицейские обнаружили одного из вероятных злоумышленников и шесть батарей, которые он, по его словам, вывез из разрушенного помещения.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу по выяснению всех обстоятельств.
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