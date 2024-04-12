Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

Как сообщили в Нацполиции, 37-летний житель Днепра убил своего соседа. Трагедия произошла 12 апреля.
Мужчина рассказал, что поссорился со знакомым, с которым жил в одной квартире. Во время конфликта днепрянин несколько раз ударил товарища ножом, а затем отправился спать в другую комнату.
К сожалению, сосед мужчины от полученных ранений впоследствии скончался.
Злоумышленника полицейские задержали с поличным.
12 апреля следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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