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  • Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

Сегодня 20:13
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Днепрянин убил своего соседа.

Новости Днепра про Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

Как сообщили в Нацполиции, 37-летний житель Днепра убил своего соседа. Трагедия произошла 12 апреля.

Мужчина рассказал, что поссорился со знакомым, с которым жил в одной квартире. Во время конфликта днепрянин несколько раз ударил товарища ножом, а затем отправился спать в другую комнату.

К сожалению, сосед мужчины от полученных ранений впоследствии скончался.

Злоумышленника полицейские задержали с поличным.

12 апреля следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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