Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталі

Сьогодні 09:06
просмотров

Багатьом мешканцям правого берега краще зробити запаси води!

Новости Днепра про На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталі

Сьогодні на правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання.

Найбільше постраждали абоненти за наступними адресами:

  • Ж/м Парус
  • Кайдакському районі
  • Ж/м Червоний Камінь
  • Ж/м Перемога та інші
  • Проспект Героїв та прилеглі вулиці.

Наслідки прориву з’ясовуються. Незабаром буде встановлено час ремонту.

На офіційному сайті КП “Дніпроводоканал” також є інформація про те, що через велику заборгованість мешканців Соборного, Шевченківського та Центрального районів міста, з 15 по 19 квітня 2024 р. будуть проведені планові відключення.

Нещодавно ми писали про те, як будуть платити мешканці міста за воду під час поливного сезону.

Читайте також:

Новости Днепра про На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталіУкраїнська Новости Днепра про На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:19
    Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах

    За минулу добу рятувальники Дніпропетровщини здійснили 30 виїздів до гасіння пожеж…

    У мережі показали унікальне архівне фото з місця, де колись був “кордон” Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 21:27
    У мережі показали унікальне архівне фото з місця, де колись був “кордон” Дніпра

    Унікальні архівні фото показали жителі Дніпра.

    У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки
    Новини Дніпра
    Вчора 20:53
    У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

    Собаки, які втратили господарів у моторошній пожежі, потребують допомоги.

    Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:13
    Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі

    Дніпрянин вбив свого сусіда.

    Наверх