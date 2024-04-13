На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталі

Сьогодні на правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання.
Найбільше постраждали абоненти за наступними адресами:
Наслідки прориву з’ясовуються. Незабаром буде встановлено час ремонту.
На офіційному сайті КП “Дніпроводоканал” також є інформація про те, що через велику заборгованість мешканців Соборного, Шевченківського та Центрального районів міста, з 15 по 19 квітня 2024 р. будуть проведені планові відключення.
Нещодавно ми писали про те, як будуть платити мешканці міста за воду під час поливного сезону.
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