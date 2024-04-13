У Дніпрі невідомі “замінували” торгові центри

У Дніпрі невідомі знову "замінували" торгові центри.

Повідомлення про мінування надійшли до надзвичайників минулої доби.

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.

Поліцейські обстежили 57 приміщень. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась, — йдеться у повідомленні.

Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі невідомі повідомили про мінування двох автомобілів на паркінгу ТРЦ “Мост-Сіті”. Тоді ця інформація також не підтвердилась.

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