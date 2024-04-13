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У Дніпрі невідомі “замінували” торгові центри

Сьогодні 11:09
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У Дніпрі невідомі знову "замінували" торгові центри.

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Повідомлення про мінування надійшли до надзвичайників минулої доби.

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.

Поліцейські обстежили 57 приміщень. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась, — йдеться у повідомленні.

Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі невідомі повідомили про мінування двох автомобілів на паркінгу ТРЦ “Мост-Сіті”. Тоді ця інформація також не підтвердилась.

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