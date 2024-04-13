Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку 30 найуспішніших людей Європи за версією журналу Forbes.
Спортсменка опинилася у компанії світових зірок спорту, таких як гравці Реал Мадрид Джуд Беллінгем та Вінісіус, а також гонщик Формули-1 Ландо Норіс.
На останньому Чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні дніпрянка посіла друге місце.
Фахівці вважають вихованицю дніпровської школи спорту головною претенденткою на виграш Олімпіади у Парижі.
Нещодавно Ярослава оголосила про заручини із легкоатлетом юніорської збірної України Назаром Степановим.
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