Дніпрянка Ярослава Магучіх потрапила до престижного списку Forbes

Відома легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх потрапила до престижного списку.

Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх увійшла до списку 30 найуспішніших людей Європи за версією журналу Forbes.

Спортсменка опинилася у компанії світових зірок спорту, таких як гравці Реал Мадрид Джуд Беллінгем та Вінісіус, а також гонщик Формули-1 Ландо Норіс.

На останньому Чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні дніпрянка посіла друге місце.

Фахівці вважають вихованицю дніпровської школи спорту головною претенденткою на виграш Олімпіади у Парижі.

Нещодавно Ярослава оголосила про заручини із легкоатлетом юніорської збірної України Назаром Степановим.

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