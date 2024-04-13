Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах

За минулу добу рятувальники Дніпропетровщини здійснили 30 виїздів до гасіння пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежники ліквідували 13 займання сухої рослинності, ще 17 разів причиною вогню стало сміття.

Пожежі розгорілися на загальній площі понад 18 гектар.

Попри постійне інформування населення та накладання штрафів, громадяни продовжують масово спалювати сміття та залишки сухої рослинності, а також допускають необережність у поводженні з вогнем, що призводить до розповсюдження пожеж, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Співробітники рятувальної служби нагадають про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, а також про адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за порушення пожежної безпеки.

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