Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежники ліквідували 13 займання сухої рослинності, ще 17 разів причиною вогню стало сміття.
Пожежі розгорілися на загальній площі понад 18 гектар.
Попри постійне інформування населення та накладання штрафів, громадяни продовжують масово спалювати сміття та залишки сухої рослинності, а також допускають необережність у поводженні з вогнем, що призводить до розповсюдження пожеж, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Співробітники рятувальної служби нагадають про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, а також про адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за порушення пожежної безпеки.
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