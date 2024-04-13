Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах

Сьогодні 09:19
просмотров

За минулу добу рятувальники Дніпропетровщини здійснили 30 виїздів до гасіння пожеж на відкритих територіях.

Новости Днепра про Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежники ліквідували 13 займання сухої рослинності, ще 17 разів причиною вогню стало сміття.

Пожежі розгорілися на загальній площі понад 18 гектар.

Попри постійне інформування населення та накладання штрафів, громадяни продовжують масово спалювати сміття та залишки сухої рослинності, а також допускають необережність у поводженні з вогнем, що призводить до розповсюдження пожеж, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Співробітники рятувальної служби нагадають про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, а також про адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за порушення пожежної безпеки.

Читайте також:

Новости Днепра про Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемахУкраїнська Новости Днепра про Рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемахРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:06
    На правому березі Дніпра відбувся прорив водопостачання: деталі

    Багатьом мешканцям правого берега краще зробити запаси води!

    У мережі показали унікальне архівне фото з місця, де колись був “кордон” Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 21:27
    У мережі показали унікальне архівне фото з місця, де колись був “кордон” Дніпра

    Унікальні архівні фото показали жителі Дніпра.

    У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки
    Новини Дніпра
    Вчора 20:53
    У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

    Собаки, які втратили господарів у моторошній пожежі, потребують допомоги.

    Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі
    Новини Дніпра
    Вчора 20:13
    Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі

    Дніпрянин вбив свого сусіда.

    Наверх