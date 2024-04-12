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Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі

Сьогодні 20:13
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Дніпрянин вбив свого сусіда.

Новости Днепра про Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартирі

Як повідомили в Нацполіції, 37-річний житель Дніпра вбив свого сусіда. Трагедія трапилася 12 квітня. 

Чоловік розповів, що посварився зі знайомим, з яким жив в одній квартирі. Під час конфлікту дніпрянин кілька разів вдарив товариша ножем, а потім пішов спати в іншу кімнату. 

На жаль, сусід чоловіка від отриманих поранень згодом помер.

Зловмисника поліцейські затримали на місці злочину.

12 квітня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартиріУкраїнська Новости Днепра про Вдарив кілька разів ножем та пішов спати: житель Дніпра вбив сусіда по квартиріРусский

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