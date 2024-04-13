Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах

За минувшие сутки спасатели Днепропетровщины совершили 30 выездов к тушению пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные ликвидировали 13 воспламенений сухой растительности, еще 17 раз причиной огня стал мусор.

Пожары разгорелись на общей площади более 18 гектаров.

Несмотря на постоянное информирование населения и наложение штрафов, граждане продолжают массово сжигать мусор и остатки сухой растительности, а также допускают неосторожность в обращении с огнем, что приводит к распространению пожаров, — говорится в сообщении ГСЧС.

Сотрудники спасательной службы напомнят о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также об административной и даже уголовной ответственности за нарушение пожарной безопасности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: