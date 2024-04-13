Спасатели Днепропетровщины за сутки потушили 30 пожаров в экосистемах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные ликвидировали 13 воспламенений сухой растительности, еще 17 раз причиной огня стал мусор.
Пожары разгорелись на общей площади более 18 гектаров.
Несмотря на постоянное информирование населения и наложение штрафов, граждане продолжают массово сжигать мусор и остатки сухой растительности, а также допускают неосторожность в обращении с огнем, что приводит к распространению пожаров, — говорится в сообщении ГСЧС.
Сотрудники спасательной службы напомнят о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также об административной и даже уголовной ответственности за нарушение пожарной безопасности.
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