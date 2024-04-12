У мережі показали унікальне архівне фото з місця, де колись був “кордон” Дніпра

Унікальні архівні фото показали жителі Дніпра.

Відомий дніпровський блогер та дослідник міста Артем Костюк показав супутникові знімки в’їзду в місто в 1965 році.

В’їзд у місто, Запорізьке шосе. Ви, звісно, бачили ці стели на інших світлинах, але мені сподобався ракурс – видно обстановку навколо. На другій ілюстрації я показав точне місце, де вони знаходились, – написав Артем.

Придивіться – на супутниковому знімку 1965 року видно тіні від них.

1965 vs 2021

Фото: Eduard Fayerman

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