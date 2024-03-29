Легкоатлетка із Дніпра Магучіх розповіла, коли планує весілля та в якій країні буде його святкувати

Магучіх розповіла, коли планує весілля та де буде його святкувати.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про свої плани щодо весілля під час інтерв’ю на YouTube-каналі Сергія Аллахвердяна. Спортсменка зізналася у якій країні хотіла б його відсвяткувати.

Як йдеться у відео, Ярослава Магучіх зустрічається із легкоатлетом юніорської збірної України Назаром Степановим. Він є сином її тренерів.

За словами Магучіх, разом з нареченим вони планують зіграти весілля в Україні. Це може відбутися після Олімпійських ігор-2024. Водночас спортсменка додала, що її турбують організаційні моменти.

Я сказала, що після Олімпіади буде весілля. Але зараз розумію, що треба було не казати, після якої. Я як втягнулася, як почитала про всі організаційні моменти… Плюс я хочу святкувати в Україні. Я не знаю, скоріш за все, у вересні, але я не впевнена ще, – сказала Магучіх.

Ярослава Магучіх – відома спортсменка родом із Дніпра. Дівчина п’ять разів ставала призеркою чемпіонатів світу, двічі здобувши “золото”, а також тричі – “срібло”.

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