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На Дніпропетровщині дрон-камікадзе поцілив в автівку: є загиблий

Сьогодні 11:20
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Від самого ранку тривають обстріли Нікопольського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дрон-камікадзе поцілив в автівку: є загиблий

У Мирівській громаді ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку – загинув 39-річний чоловік.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще один чоловік 43 років поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що показали перші кадри з місця атаки на приватний сектор у Кам’янському: є поранені (ФОТО). Також ми повідомляли, що ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дрон-камікадзе поцілив в автівку: є загиблийУкраїнська

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