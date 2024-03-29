На Дніпропетровщині дрон-камікадзе поцілив в автівку: є загиблий

У Мирівській громаді ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку – загинув 39-річний чоловік.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ще один чоловік 43 років поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше ми писали, що показали перші кадри з місця атаки на приватний сектор у Кам’янському: є поранені (ФОТО). Також ми повідомляли, що ворог завдав удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 99 ракет та БпЛА: скільки знищено.
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