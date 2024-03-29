На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибший

В Мировской громаде вражеский дрон-камикадзе попал в машину — погиб 39-летний мужчина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Еще один мужчина 43 лет ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, ранее мы писали, что показали первые кадры с места атаки на частный сектор в Каменском: есть раненые (ФОТО). Также мы сообщали, что враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БпЛА: сколько уничтожено.
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