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На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибший

Сегодня 11:20
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С самого утра продолжаются обстрелы Никопольского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибший

В Мировской громаде вражеский дрон-камикадзе попал в машину — погиб 39-летний мужчина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Еще один мужчина 43 лет ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее мы писали, что показали первые кадры с места атаки на частный сектор в Каменском: есть раненые (ФОТО). Также мы сообщали, что враг нанес удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив 99 ракет и БпЛА: сколько уничтожено.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибшийУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине дрон-камикадзе попал в машину: есть погибшийРусский

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