Легкоатлетка из Днепра Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и в какой стране будет ее праздновать

Магучих рассказала, когда планирует свадьбу и где будет ее праздновать.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своих планах на свадьбу во время интервью на YouTube-канале Сергея Аллахвердяна. Спортсменка призналась, в какой стране хотела бы ее отпраздновать.

Как говорится в видео, Ярослав Магучих встречается с легкоатлетом юниорской сборной Украины Назаром Степановым. Он сын ее тренеров.

По словам Магучих, вместе с женихом они планируют сыграть свадьбу в Украине. Это может произойти после олимпийских игр-2024. В то же время, спортсменка добавила, что ее беспокоят организационные моменты.

Я сказала, что после Олимпиады будет свадьба. Но сейчас понимаю, что нужно было не говорить, после которой. Я как втянулась, как почитала все организационные моменты… Плюс я хочу праздновать в Украине. Я не знаю, скорее всего, в сентябре, но я еще не уверена, – сказала Магучих.

Ярослава Магучих – известная спортсменка родом из Днепра. Девушка пять раз становилась призером чемпионатов мира, дважды получив «золото», а также трижды — «серебро».

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