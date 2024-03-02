Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу

Найкраща спортсменка України минулого року здобула престижну нагороду у Глазго, де проходить чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.
Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання на 9 місці.
На цьому ЧС це перша нагорода в скарбничку збірної України.
Дніпрянка вже вигравала золоту нагороду на ЧС у приміщенні 2 роки тому.
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Козенко Антон
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