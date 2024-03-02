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Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу

Сьогодні 08:43
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Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх виборола срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу

Найкраща спортсменка України минулого року здобула престижну нагороду у Глазго, де проходить чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання на 9 місці.

На цьому ЧС це перша нагорода в скарбничку збірної України.

Дніпрянка вже вигравала золоту нагороду на ЧС у приміщенні 2 роки тому.

Стрибки у висоту
Жінки, фінал
1 березня
  • 1. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м
  • 2. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 м
  • 3. Лія Апостоловськи (Словенія) 1,95 м

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Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світуУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світуРусский

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