Дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу

Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучіх виборола срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Найкраща спортсменка України минулого року здобула престижну нагороду у Глазго, де проходить чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Ще одна українка Юлія Левченко завершила змагання на 9 місці.

На цьому ЧС це перша нагорода в скарбничку збірної України.

Дніпрянка вже вигравала золоту нагороду на ЧС у приміщенні 2 роки тому.

Стрибки у висоту

Жінки, фінал

1 березня

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 м

3. Лія Апостоловськи (Словенія) 1,95 м

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