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У Дніпрі з підприємства нишком винесли партію автомобільних шин

Сьогодні 20:10
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У Дніпрі з підприємства поцупили з десяток автомобільних шин.

Новости Днепра про У Дніпрі з підприємства нишком винесли партію автомобільних шин

Вночі 1 березня під час патрулювання екіпаж зупинив автомобіль Mazda, в якому перебували водій і двоє пасажирів — чоловіків.

Усі троє були в брудному одязі. На задньому сидінні авто патрульні помітили дві шини великого радіусу, що призначені для вантажних авто.

На питання “чому громадяни перебувають о такій годині на вулиці і звідки вказані шини” чоловіки відповісти не змогли.

Патрульні вирішили звернутися до служби охорони підприємства, що розташоване неподалік. Там повідомили, сьогодні вночі було виявлено нестачу шин такого радіусу та марки.

Патрульні затримали вказаних громадян. Згодом ті повідомили, що встигли викрасти ще 4 такі шини і сховати їх в гаражі. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

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Новости Днепра про У Дніпрі з підприємства нишком винесли партію автомобільних шинУкраїнська

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