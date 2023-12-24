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Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Сьогодні 11:43
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Ярослава Магучіх увійшла в десятку найкращих спортсменів 2023 року за версією Асоціації спортивних журналістів України.

Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Легкоатлетка очолила рейтинг завдяки перемогам у Діамантовій лізі та чемпіонаті світу.

Рік що минає став найуспішнішим для дніпрянки за її спортивну кар’єру.

Вон виграла три етапи Діамантової ліги (у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі), а також Суперфінал.

У скарбничці українки також є дві срібні медалі світової першості та бронзова медаль Олімпіади в Токіо. 

10-ка найкращих спортсменів України за версією АСЖУ виглядає наступним чином:

  1. Ярослава Магучіх (легка атлетика);
  2. Марина Бех-Романчук (легка атлетика);
  3. Ольга Харлан (фехтування);
  4. Олександр Усик (бокс);
  5. Людмила Лузан (каное);
  6. Ілля Ковтун (спортивна гімнастика);
  7. Анжеліка Терлюга (карате);
  8. Еліна Світоліна (теніс);
  9. Жан Беленюк (боротьба);
  10. Георгій Судаков (футбол). 

Нещодавно ми повідомляли про те, що Ярослава оголосила про заручини із 19-річним Назаром Степановим. 

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Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в УкраїніУкраїнська

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