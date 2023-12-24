Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Ярослава Магучіх увійшла в десятку найкращих спортсменів 2023 року за версією Асоціації спортивних журналістів України.

Легкоатлетка очолила рейтинг завдяки перемогам у Діамантовій лізі та чемпіонаті світу.

Рік що минає став найуспішнішим для дніпрянки за її спортивну кар’єру.

Вон виграла три етапи Діамантової ліги (у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі), а також Суперфінал.

У скарбничці українки також є дві срібні медалі світової першості та бронзова медаль Олімпіади в Токіо.

10-ка найкращих спортсменів України за версією АСЖУ виглядає наступним чином:

Ярослава Магучіх (легка атлетика); Марина Бех-Романчук (легка атлетика); Ольга Харлан (фехтування); Олександр Усик (бокс); Людмила Лузан (каное); Ілля Ковтун (спортивна гімнастика); Анжеліка Терлюга (карате); Еліна Світоліна (теніс); Жан Беленюк (боротьба); Георгій Судаков (футбол).

Нещодавно ми повідомляли про те, що Ярослава оголосила про заручини із 19-річним Назаром Степановим.

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