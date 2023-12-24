Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Легкоатлетка очолила рейтинг завдяки перемогам у Діамантовій лізі та чемпіонаті світу.
Рік що минає став найуспішнішим для дніпрянки за її спортивну кар’єру.
Вон виграла три етапи Діамантової ліги (у марокканському Рабаті, китайському Сямені та бельгійському Брюсселі), а також Суперфінал.
У скарбничці українки також є дві срібні медалі світової першості та бронзова медаль Олімпіади в Токіо.
10-ка найкращих спортсменів України за версією АСЖУ виглядає наступним чином:
Нещодавно ми повідомляли про те, що Ярослава оголосила про заручини із 19-річним Назаром Степановим.
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