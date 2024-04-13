Днепрянка Ярослава Магучих попала в престижный список Forbes

Известная легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих попала в престижный список.

Днепровская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в список 30 самых успешных людей Европы по версии журнала Forbes.

Спортсменка оказалась в компании мировых звезд спорта, таких как игроки Реал Мадрид Джуд Беллингем и Винисиус, а также гонщик Формулы-1 Ландо Норис.

На последнем Чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении днепрянка заняла второе место.

Специалисты считают воспитанницу днепровской школы спорта главной претенденткой на победу на Олимпиаде в Париже.

Недавно Ярослава объявила о помолвке с легкоатлетом юниорской сборной Украины Назаром Степановым.

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